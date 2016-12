Trump nimetas kaubandusnõunikuks raamatu „Surm Hiina käe läbi“ autori

USA presidendiks valitud Donald Trump nimetas värskelt moodustatud Valge Maja rahvusliku kaubandusnõukogu juhiks kaubandussuhetes Hiinaga karmi poliitikat pooldava Peter Navarro.

Navarro on teadlane ja kunagine investeerimisnõustaja, kes on kirjutanud mitmeid populaarseid raamatuid ja teinud filmi, milles kirjeldatakse Hiina ohtu USA majandusele ja Pekingi soovi saada domineerivaks majanduslikuks ja sõjaliseks jõuks Aasias, vahendab Reuters.

Trumpi meeskond nimetas Navarrot visionäärist majandusteadlaseks, kes arendab välja kaubanduspoliitika, mis vähendab USA kaubandusdefitsiiti, suurendab majanduskasvu ja aitab peatada töökohtade USA-st väljarände.

67-aastane Navarro on California ülikooli Irvine’i kampuse professor ning oli Trumpi nõuandja kogu kampaania jooksul. Tema raamatute hulgas on „Death by China: How America Lost its Manufacturing Base“ („Surm Hiina käe läbi: kuidas Ameerika kaotas oma tootmisbaasi“), millest tehti ka dokumentaalfilm.