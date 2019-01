Trump nimetas enda ja venelaste vaheliste suhete uurimist arutuks

...Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

....the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

„Ta oli ebaaus politseinik, keda kaitseb praegu tema parim sõber Robert Mueller ja kolmteist vihast demokraati, kellele EI OLE mingit huvi tegeliku (ja palju suurema) kokkumängu vastu nurjatud Hillary Clintoni, tema kampaaniameeskonna ja demokraatide rahvuskomitee poolt. Ainult vaadake!“

.....who is being totally protected by his best friend, Bob Mueller, & the 13 Angry Democrats - leaking machines who have NO interest in going after the Real Collusion (and much more) by Crooked Hillary Clinton, her Campaign, and the Democratic National Committee. Just Watch!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

Comey vallandamine tuli Juurdlusbüroo ametnikele tõsise šokina, mistõttu otsustati alustada vastulluure- ja kriminaaluurimist, et selgitada välja, kas Trump töötab teadlikult või teadmatult Vene Föderatsiooni heaks ehk USA huvide vastu, kujutades seeläbi võimalikku ohtu riiklikule julgeolekule.

Juurdlus, milles keskenduti ka sellele,kas Comey vallandamisega võis Trump rikkuda seadust, takistades õigusemõistmist, anti juba mõni päev hiljem üle eriprokurör Robert Muellerile, kes määrati Trumpi ja Venemaa vahelist kokkumängu uurima ka seoses Comey vallandamisega.