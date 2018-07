Trump NATO tippkohtumisel: Saksamaa on Venemaa täieliku kontrolli all

USA president Donald Trump ütles NATO tippkohtumisel Brüsselis karme sõnu Saksamaa kohta, kes on Trumpi sõnul Venemaa vang.

„Saksamaa on Venemaa täieliku kontrolli all ... Nad saavad 60-70 protsenti oma energiast Venemaalt ja uue torujuhtme ja teie öelge mulle, kas see on sobilik, sest mina arvan, et ei ole,” ütles Trump.

„Ma arvan, et see on väga halb asi NATO jaoks ja ma ei arva, et nii oleks pidanud juhtuma ja ma arvan, et me peame Saksamaaga sellest rääkima. Lisaks sellele maksab Saksamaa ainult veidi üle ühe protsendi ... Ja ma arvan, et see on samuti sobimatu,” lisas Trump.

Trumpi sõnul maksab Saksamaa Venemaale gaasi eest miljardeid ja laseb NATO-l ennast samal ajal Venemaa eest kaitsta.

"On väga kurb, kui Saksamaa sõlmib tohutu nafta- ja gaasikokkuleppe Venemaaga ja meie peaksime kaitsma Venemaa eest ja Saksamaa läheb ja maksab miljardeid dollareid aastas Venemaale," ütles Trump enne kohtumist NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

"Kui seda vaadata, on Saksamaa Venemaa vang, sest nad varustavad - nad loobusid oma söejaamadest, loobusid tuumajaamadest, nad saavad nii palju naftat ja gaasi Venemaalt. Ma arvan, et see on miski, mida NATO peaks uurima," lausus Trump.