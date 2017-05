Trump NATO-s: riigid ei maksa, nad on võlgu eelmiste aastate eest! Ei sõnagi artikkel 5-st

USA president Donald Trump käitus nii nagu kõige rohkem kardeti. Rääkis NATO-s sellest, mis talle tähtis ja jättis liitlastele olulise mainimata.

Donald Trump alustas oma kõnet NATO-s leinaseisakuga Manchesteri terrorirünnakus hukkunud inimeste mälestuseks.

Rünnak Manchesteris on selgelt USA presidendil hingel, sest ta peatus sellel üpris pikalt. „See oli barbaarne ja koletu rünnak meie tsivilisatsioonile,“ ütles Trump, rõhutades eriti süütute laste ohvriks langemist.

„Kõik inimesed, kes hindavad elu peavad ühinema nende luuserite – nad on luuserid – ja ekstremistide väljajuurimisega, me peame nad välja viskama,“ seletas Trump, kes seejärel meenutas, et just sellise sõnumi viis ta oma maailmaturnee alguses Saudi Araabiasse, kus kohtus sealse regiooni liidritega.

Tulles NATO juurde, teatas Trump, et selle organistasiooni tuleviku kohapealt on terrorismiga võitlemine ülioluline. „Terrorism tuleb peatada oma teel. On tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes voolavad meie riikidesse ja meil pole aimu, kes nad on. Peame olema tugevad ja valvsad. Tulevikus peab terrorism ja immigratsioon olema NATO fookuses, samuti nagu ohud Venemaalt ja meie ida ning lõuna piiridelt,“ rääkis Trump.

Loe veel

Seejärel aga läks USA riigipea väga otsekoheselt oma NATO-ga seotud põhimure juurde – riigid ei maksa piisavalt. Trump ei olnud oma sõnavõtu selles osas sugugi diplomaatiline.

Nende ohtude pärast olen olnud väga otsene peasekretär Stoltenbergi ja liitlastega: alliansi liikmed peavad hakkama maksa oma võtud kohuse kohaselt. Aga 23 riiki ikka veel ei maksa, mida nad peaksid, see pole õiglane USA maksumaksjate suhtes!“ müristas Trump.

Ta leidis, et lisaks puuduolevatele praegustele summadele peab hakkama vaatama ka mineviku võlgnevusi. „Need riigid võlgnevad palju eelmiste aastate eest. USA maksab palju rohkem kui teised riigid kokku. Peame aru saama, et isegi kaks protsenti pole piisav, et jõudude suurust ja valmidust tagada. See on paljas miinimum, et seista vastu tänasetele ohtudele,“ kuulutas Trump. „Kui riigid kulutaksid kaks protsenti, oleks NATO veel rohkem valmis.“

Kõik Euroopa liitlased ootasid, et Trump tasakaalustaks oma senist NATO retoorikat lõpuks selge kinnitusega, et peab kinni artikkel 5 kollektiivkaitse kohustusest. Parku jättis USA president otsesõnu sellise kinnituse oma kõnes andmata ja läks peamiselt vaid raha nõudmise teed, mida kõige rohkem peljati.

Ainuke hea raha kohta antud sõnum käis Trumpil kinnisvara ehk NATO uue peakorteri kohta: „Ma ei küsinud kunagi, mis see uus peakorter maksab, aga see on ilus!“