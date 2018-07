Trump: NATO on nüüd tugev ja rikas

„Sain palju kõnesid NATO riikide juhtidelt, kes tänasid mind aitamise eest nad kokku tuua ja nende panemise eest keskenduma finantskohustustele, nii praegustele kui ka tulevastele. Meil oli tõesti suurepärane tippkohtumine, mida suur osa meediast kajastas ebatäpselt. NATO on nüüd tugev ja rikas,” kirjutas Trump.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!