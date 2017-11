Trump: narrid ei mõista, et Venemaaga tuleb hästi läbi saada

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump säutsus laupäeval, et USAl on vaja Venemaaga hästi läbi saada, kuid hulk vihkajaid ja narre seda ei mõista.

„Millal küll kõik vihkajad ja narrid mõistavad, et head suhted Venemaaga on hea, mitte halb asi,“ väljendas Trump rahulolematust. „Alati mängivad nad poliitikat - see on meie riigile halb. Ma tahan lahendada Põhja-Koerad, Süüriat, Ukrainat ja terrorismi ning Venemaa saab osutada suurt abi!“

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Trump tundis pärast Vene riigipeaga kohtumist ühtlasi muret, et mõjutegevuse jutt solvab Putinit.

„Te võite seda lõputult küsida. Ta väitis, et absoluutselt ei sekkunud meie valimistesse,“ ütles Trump, märkides, et „ma tõesti usun, et kui ta mulle ütleb nii, siis ta ka mõtleb seda“.

Ka Vene riigipea avaldas laupäeval arvamust, et süüdistuste taga on opositsiooni vandenõu, mille eesmärk on vabariiklasest Trumpi „absurdsete“ süüdistustega rünnata ja teda maha teha.

Vladimir Putin lükkas ühtlasi ümber dokumentidele tugineva väite, nagu oleks tema lähikondlastel seos mõne Trumpi nõuniku või ministriga, mida uurib parasjagu USA eriprokurör Robert Mueller.