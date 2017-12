Trump naissenaatorile: käisid minult annetusi kerjamas ja oleksid teinud nende eest kõike

„Kergekaaluline senaator Kirsen Gillibrand, Charles E. Schumeri täielik teenija ja inimene, kes käis mitte väga kaua aega tagasi minu kontoris kampaaniaannetusi „kerjamas” (ja oleks teinud nende eest kõike), on nüüd ringis võitlemas Trumpi vastu,” kirjutas president.

Lightweight Senator Kirsten Gillibrand, a total flunky for Chuck Schumer and someone who would come to my office “begging” for campaign contributions not so long ago (and would do anything for them), is now in the ring fighting against Trump. Very disloyal to Bill & Crooked-USED!