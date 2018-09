Trump nahutas intervjuus Sessionsit: mul ei ole peaprokuröri

Sessionsi taandumise tõttu sai Venemaa-juurdluse juhtivaks ametnikuks peaprokuröri asetäitja Rod Rosenstein, kes nimetas asja uurima eriprokurör Robert Muelleri pärast seda, kui Trump oli 2017. aasta mais vallandanud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey.

Trump väitis, et Sessionsi kogemused ametisse nimetamise protsessi läbimisel senatis võisid mõjutada tema tegevust peaprokurörina.

„Ta saab ametisse ja ilmselt kogemuse tõttu, mis ta sai ametisse nimetamise läbimisel, ütles ta, kui keegi küsis temalt esimese küsimuse Hillary Clintoni või millegi muu kohta, „Ma taandan ennast, ma taandan ennast,”” lausus Trump.

„Ja nüüd tuli välja, et ta ei pidanud ennast taandama. Tegelikult teatas FBI veidi pärast seda, et tal polnud mingit põhjust ennast taandada. Ja see oli väga kurb, mis juhtus,” lisas Trump.

FBI teatas 2017. aasta alguses Sessionsi abile saadetud e-kirjas, mis eelmise aasta detsembris avaldati, et Sessions ei pidanud avaldama oma kontakte välisriigi valitsuse esindajaga ajast, kui ta oli senaator.

Küsimusele, kas Trump kavatseb Sessionsi vallandada, ta selget vastust ei andnud.

„Vaatame, mis juhtub. Paljud inimesed on seda minult küsinud. Ja ma arvan, et ma uurin ajalugu ja ma ütlen, et tahan lihtsalt asjad rahule jätta, aga see oli väga ebaaus, mis ta tegi,” ütles Trump. „Ja minu suurimad vaenlased, ma pean silmas inimesi, teate, kes on mitmel viisil minu vastaspoolel, kaasa arvatud poliitiliselt, on öelnud, et see oli väga ebaaus asi, mis ta tegi. Vaatame, kuidas Jeffiga läheb. Ma olen Jeffis väga pettunud. Väga pettunud.”