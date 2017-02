Trump muutis kurssi ja nõustus vestluses president Xiga ühe Hiina poliitikat austama

USA president Donald Trump muutis kurssi ja nõustus telefonivestluses Hiina riigipea Xi Jinpingiga austama pikaajalist ühe Hiina poliitikat.

Trump pahandas Pekingit detsembris, kui vestles Taiwani presidendiga ja ütles, et USA ei pea ühe Hiina poliitikale kindlaks jääma. Ühe Hiina poliitika tähendab seda, et Washington tunnustab Hiina seisukohta, et on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa, vahendab Reuters.

Valge Maja avalduses öeldakse, et Trumpil ja Xil oli pikk telefonivestlus Washingtoni aja järgi neljapäeva õhtul.

„President Trump nõustus president Xi soovil austama meie ühe Hiina poliitikat,“ öeldakse Valge Maja avalduses.

Diplomaatilised allikad Pekingis teatasid, et Hiina oli närviline seoses sellega, et Xi võib saada alandatud, kui vestluses Trumpiga midagi valesti läheb ja detailid selle kohta lekivad meediasse.

Hiina riigitelevisioonis ette loetud avalduses teatas Xi, et Hiina hindab Trumpi ühe Hiina poliitikale kindlaks jäämist.

„Ma usun, et Ühendriigid ja Hiina on koostöövalmis partnerid ning ühiste jõupingutuste kaudu suudame me tõugata kahepoolsed suhted ajaloolisse uude kõrgusse,“ öeldakse Xi avalduses.

Valge Maja nimetas telefonikõne „äärmiselt südamlikuks“ ning mõlemad riigipead väljendasid parimaid soove teineteise rahvastele. Samuti vahetati küllakutseid.