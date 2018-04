Trump: mul oleks hea meel Putinit Valges Majas võõrustada

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles telefonivestluses Venemaa president Vladimir Putiniga, et tal oleks heameel teda Valges Majas võõrustada.

Trump lubas venelaste sõnul pärast Putini visiiti külastada ka Moskvat.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles hiljuti, et „juhindun tõsiasjast, et USA president esines telefonivestluses seesuguse küllakutsega, öeldes, et tal oleks hea meel näha [Putinit] Valges Majas, ja ta oleks seejärel valmis vastastikuseks külastuseks.“

Teade küllakutsest tuli päev pärast FBI endise direktori James Comey memode avalikustamist, millest võis lugeda kummalisi detaile varasematest telefonivestlustest Trumpi ja Putini vahel.

Trump ütles oma esimestel ametikuudel Comeyle, et ta ei maksnud Venemaal prostituutidele raha, paludes neil urineerida voodisse, kus omal ajal magas ka president Barack Obama. Trump väitis aga toona Comeyle, et Putin väljedas Vene prostituutide üle uhkust.