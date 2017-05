Trump: mul oleks au Kim Jong-uniga kohtuda

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles täna, et on õigete tingimuste korral valmis Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga kohtuma.

"Kui mul oleks sobilik temaga kohtuda, siis ma teeksin seda - absoluutselt. Mul oleks au seda teha," ütles Trump uudistekanalile Bloomberg.

Valge Maja tegi Trumpi kommentaaride järel kiiresti täpsustava avalduse, märkides, et Pyongyangil on vaja täita palju tingimusi enne, kui mingi kohtumine kahe riigijuhi vahel saab toimuda.

Ilmselgelt ei ole see võimalik praegu, ütles administratsiooni pressiesindaja Sean Spicer.

Alles pühapäeval leidis Trump, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un on „täitsa arukas sell“, kuna suutis isa surma järel hoolimata noorest east oma võimu kinnistada.

„Ta oli 27-aastane, kui ta isa suri. Ta võttis juhtimise üle. Tõenäoliselt püüdsid mitmed inimesed talt võimu käest võtta: oli selleks ta onu või keegi muu. Ta suutis võimul püsida, nii et on kahtlemata väga arukas sell,“ ütles riigipea usutluses telekanalile CBS. „Kuid me ei saa lasta sel olukorral (raketi- ja tuumaprogrammi arendamisel –toim) jätkuda.“

Põhja-Korea viis alles laupäeval läbi järjekordse ballistilise raketi katsetuse, mis siiski ebaõnnestus, kuna nende lennuaparaat kukkus vahetult pärast starti alla. Tegemist oli juba üheksanda raketikatsetusega Trumpi ametiaja jooksul.