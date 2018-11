Trump: mõte Euroopa armeest on solvav

„Emmanuel Macron (prantslaste president –toim) tegi just ettepaneku, et Euroopa ehitaks üles omaenda sõjaväe, et kaitsta ennast USA, Hiina ja Venemaa eest,“ säutsus president oma Twitteri kontol vahetult enne Pariisi saabumist. „Väga solvav, aga võib-olla tuleks Euroopal esmalt tasuda oma õiglane osa NATOs, mida USA suuresti subsideerib!“

Macron kutsus sel nädalal Euroopa riike üles looma „tõelist Euroopa sõjaväge”, et kaitsta end paremini Venemaa ja isegi USA eest. „Me peame ennast kaitsma hiinlasi, venelasi ja isegi ameeriklasi silmas pidades,” ütles Macron. „Kui ma näen, et USA president Trump teatab, et ta lahkub tähtsast desarmeerimiskokkuleppest, mis sõlmiti pärast 1980. aastate euroraketikriisi, mis tabas Euroopat, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek,” nentis ta.

Macroni sõnul on „rahu Euroopas ebakindel”.