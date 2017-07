Trump: minu poeg on süütu!

„Minu poeg käitus eile õhtul õigesti. Ta oli avameelne, läbipaistev ja ilmsüütu. Tegemist on poliitilise ajaloo suurima nõiajahiga. Kurb!“ säutsus riigipea täna hommikul.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017