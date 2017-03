Trump Merkelile: Obama luuras meie mõlema järele

USA president Donald Trump ütles reedel pressikonverentsil Saksamaa liidukantsleriga, et endine president Barack Obama kuulas pealt nii teda kui Angela Merkelit.

Kui Trumpilt eilsel pressikonverentsil tema alusetute süüdistuste kohta küsiti, viitas riigipea muu seas oma paremal käel seisvale Merkelile ja teatas: „Vähemalt on meil midagi ühist.“

Asked by reporter about wiretapping claims, Pres. Trump gestures to Angela Merkel and says "at least we have something in common, perhaps."





Trump viitas sellega aastatetagusele süüdistusele, mille kohaselt Ameerika Ühendriikide riiklik julgeolekuagentuur NSA kuulas president Obama ametiajal pealt Merkeli telefonivestlusi.

Merkel ütles skandaali ajel Obamale, et kui see on tõsi, siis on see vastuvõetamatu.

Valge Maja kinnitas aga, et USA ei jälgi ega kavatse jälgida liidukantsleri suhtlust.

Ühtlasi küsiti riigipealt eile administratsiooni uue tõendamata väite kohta, et Trump Towerit kuulas president Obama palvel pealt Ühendkuningriik. Trump vältis aga ebamugavat küsimust ja soovitas pöörduda telekanali Fox News poole, mille eetris seda ühe õigusanalüütiku poolt väideti.

Fox News andis selle peale teada, et neil ei ole mingisugust informatsiooni, et president Trumpi valimiskampaania ajal pealt kuulati, rääkimata sellest, et seda teinuks Ühendkuningriik

Trump jääb aga pressiesindaja sõnul jätkuvalt arvamuse juurde, et teda kuulati pealt.