Trump Mehhiko presidendile: te ei saa öelda pressile, et Mehhiko ei maksa piirimüüri eest, ma ei saa nii elada

Ajaleht Washington Post sai oma valdusse president Donald Trumpi telefonikõnede üleskirjutused 27. ja 28. jaanuarist. Mehhiko presidendilt Enrique Peña Nietolt nõudis Trump, et ta lõpetaks kinnitamise, et Mehhiko ei maksa USA piirile ehitatava müüri eest, mis oli Trumpi valimiskampaania üks põhilubadusi.

„Minu seisukoht on olnud ja saab jätkuvalt olema väga kindel, öeldes, et Mehhiko ei saa müüri eest maksta,“ ütles Peña Nieto.

„Aga te ei saa öelda seda pressile. Press läheb sellega kaasa ja ma ei saa nii elada. Te ei saa seda pressile öelda, sest mina ei saa nendel tingimustel läbirääkimisi pidada,“ vastas Trump.

Trump jätkas: „Aga on fakt, et me oleme mõlemad veidi nagu poliitiliselt seotud, sest ma pean panema Mehhiko müüri eest maksma. Ma pean.“

Trump pakkus välja, et avalikult räägitakse, et on veel otsustamata, kes müüri eest maksab.

Seejärel esines Trump aga ähvardusega: „Kui te kavatsete öelda, et Mehhiko ei kavatse müüri eest maksta, siis ei taha mina teie tüüpidega enam kohtuda, sest ma ei saa nii elada.“