Trump: me saame Putiniga läbi väga, väga hästi

Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi sõnul saab ta Venemaa riigipea Vladimir Putiniga läbi väga, väga hästi.

„Ma arvan, et me saame läbi väga, väga hästi,“ ütles Trump kolmapäeval usutluses telekanalile CBN. „Me oleme tohutult võimas tuumariik ja Venemaa niisamuti. Meil pole mõistlik mitte omada teatavat suhet.“

Trump avaldas sealjuures imestust, et mitmete inimeste meelest ei peaks ta Putiniga hästi läbi saama. „Öeldakse, et „oh, nad ei peaks hästi läbi saama“. Aga kes on nende sõnavõttude taga?“ nõudis riigipea aru.

Küll aga leidis ta, et Venemaa riigipea lemmikkandidaat mullustel presidendivalimistel oli pigem demokraat Hillary Clinton kui tema. „On palju asju, mida ma teen, mis on täiesti vastupidine sellele, mida [Putin] tahaks,“ sõnas Trump ja tõi näitena sõjaväe eelarve suurendamise ja soovi eksportida enam energiat. „Miks ta seega tahtnuks minu võitu?“