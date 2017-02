Trump: me ei tea täpselt, mis Ida-Ukrainas toimub

USA president Donald Trump seadis kahtluse alla Moskva toetuse Ida-Ukraina separatistidele.

Trump ütles Donbassis viimasel ajal aset leidnud kokkupõrgete kohta, et „me ei tea tegelikult täpselt, mis see on“, vahendab New York Times.

„Need on professionaalsed jõud,“ ütles Trump Ida-Ukraina separatistide kohta esmaspäeval telekanalis Fox News eetrisse läinud intervjuus saatele „The O’Reilly Factor“. „Me ei tea, kas nad on kontrollitavad? Kas nad on kontrollimatud? Ka seda juhtub. Me kavatseme välja uurida; ma oleksin üllatunud, aga näeme.“