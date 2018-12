Trump: Mattis lahkub ametist ja kaitseministri kohusetäitjaks saab 1. jaanuaril Shanahan

"Mul on heameel teatada, et meie väga andekas asekaitseminister Patrick Shanahan saab 1. jaanuarul 2019 kaitseministri kohusetäitjaks. Patrickul on pikk nimekiri saavutustest aseministri ametis ja Boeingus," kirjutas Trump Twitteris.

Mattis teatas ametist lahkumisest neljapäeval, öeldes et tema vaated ei kattu Trumpi omadega. Teadaolevalt oli Mattis väga vastu Trumpi otsustele tõmmata USA väed tagasi nii Süüriast kui ka Afganistanist.

Trump on varem öelnud, et Mattis lahkub ametist veebruari lõpus.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018