Trump maksis kohtuasjade lahendamiseks 25 miljonit dollarit

Peagi USA presidendi ametisse astuv Donald Trump maksis 25 miljonit dollarit kohtuvälise lahendi eest kolmes kohtuasjas tema tegevuse lõpetanud Trump University vastu.

Hageja advokaat Jason Forge ütles, et Trump Entrepreneur Initiative maksis raha ära enne kolmapäevast tähtaega. Trump University („Trumpi ülikool“) nimetati Trump Entrepreneur Initiative’iks („Trumpi ettevõtja algatus“) 2010. aastal pärast seda, kui New Yorgi osariigi võimud endise nime ära keelasid, sest tegemist ei olnud akrediteeritud kooliga, vahendab Associated Press.

Trump tegi makse, et lahendada kohtuväliselt kaks kollektiivset hagi San Diegos ja tsiviilkohtuasi, mille algatas New Yorgi peaprokurör Eric Schneiderman. Novembris teatavaks tehtud kokkuleppe järgi läheb neli miljonit dollarit New Yorgi peaprokuratuurile ja ülejäänu jagatakse umbes 7000 inimese vahel, kes osalesid Trump University programmides.