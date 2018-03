Trump: ma olen valmis Põhja-Koreaga kõnelema ühel tingimusel

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles laupäeval, et ta on valmis põhjakorealastega kohtuma, kuid esmalt tuleb neil näidata tahet oma tuumaprogrammist loobuda.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles eelmisel nädalal pärast kohtumist Põhja-Korea tippametnikust kindrali Kim Yong-choliga, et Põhja-Korea on „rohkem kui valmis“ pidama kõnelusi USAga, vahendab uudistekanal DailyBeast.

Trump vastas avaldusele alles eile õhtul, öeldes, et ka USA on valmis põhjakorealastega kõnelusi pidama, kuid selleks on vajalik, et isolatsionistlik maa loobuks tuumarelvast.

Tema sõnul sai ta „mõne päeva eest kõne“ Põhja-Korealt, kes avaldas soovi asuda üheskoos läbirääkimiste laua taha. „Ma ütlesin, et ka meie oleksime valmis seda tegema, kuid enne tuleb teil tuumarelvadest loobuda,“ sõnas Trump.

Põhja-Korea välisametkonna pressiesindaja ütles aga alles laupäeval, et riik ei kavatse aktsepteerida kõnelustele eeltingimuste seadmist ega loobuda oma tuuma- ja raketiprogrammide arendamisest.

„Me ei ole kunagi istunud ameeriklastega maha mingitel tingimustel ja seda ei juhtu ka tulevikus,“ lausus ta kohaliku meedia vahendusel.