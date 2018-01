Trump: ma olen stabiilne geenius

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et tema administratsiooni telgitagusetest jutustava värske raamatu autor Michael Wolff on täielik luuser.

„Michael Wolff on täielik luuser, kes mõtles kogu loo välja, et müüa oma väga igavat ja tõele mitte vastavat raamatut. Ta kasutas haledat Steve Bannonit, kes nuttis, kui ta vallandati, ja palus, et ta võiks edasi töötada. Hale Steve hüljati kõigi poolt nagu krants. Kahju küll!“ säutsus Trump reede õhtul enne magamaminekut.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Juba täna varahommikul oli Trump taas oma Twitteri kontol, üritades kummutada jutte oma vaimsest ebastabiilsusest. „Kui aus olla, siis kaks minu suurimat annet on vaimne stabiilsus ja see, et ma olen nagu… väga tark,“ säutsus ta.

Trump loetles oma saavutusi kinnisvaramoguli, telestaari ja poliitikuna. „Ma arvan, et mu [edu] ei näita mitte mu tarkust, vaid geniaalsust… ja sealjuures seda, kuidas ma olen väga stabiilne geenius,“ sõnas ta.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

USA ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum märkis oma Twitteri kontol Trumpi eilset mõtteavaldust kommenteerides, et oma säutsuga tõestas president seda, mida Wolff oma raamatuga üritas näidata: „Trump on vaimselt eelkooliealise lapse tasemel“.

in one tweet, Trump confirms the essence of the Wolff book: he is operating at the mental level of a preschooler https://t.co/bnpADDQt1M— Anne Applebaum (@anneapplebaum) January 6, 2018

Valge Maja endine eetikanõunik Walter Shaub avaldas samal ajal arvamust, et erasektoris sunniks Trumpi avaldus geeniuseks olemise kohta igat ettevõtet kutsuma kokku erakorralist juhatuse koosolekut seoses oma juhi vaimse seisundiga.

Forget the book. This might be enough to lead the board of any corporation to call an emergency meeting on its CEO’s mental status: “my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart” . . . “not smart, but genius....and a very stable genius at that!”

— Walter Shaub (@waltshaub) January 6, 2018

Just sedasama rääkis kirjanik Wolff reede hommikul ka telekanali NBC saates „Today“, kus ta muu seas nimetas presidenti „meheks, kellel on ehk vähem tõsiseltvõetavust kui ühelgi teisel inimesel Maal”.

Wolffi sõnul rääkis ta raamatu tarbeks kümnete Valge Maja ametnike ja Trump nõunikega, kellel kõigil oli kahtlusi Trumpi vaimse võimekuse osas. „Nad kõik ütlevad, et ta on nagu laps, kes vajab pidevalt viivitamatut tunnustust,“ rääkis ta.

USA välisminister Rex Tillerson, kes teadaolevalt nimetas presidenti ühes eravestluses „debiilikuks“, ütles aga laupäeval telekanalile CNN, et tal ei ole kunagi tulnud Trumpi „vaimses võimekuses kahelda“. Mõni hetk hiljem lisas ta, et ei tunne presidenti siiski väga hästi.

Secretary of State Rex Tillerson says he's never questioned President Trump's mental fitness https://t.co/w4qiCnrCek https://t.co/sBCygN5Hqh— CNN (@CNN) January 5, 2018

Kirjastus Henry Holt avaldas Michael Wolffi raamatu „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”) suure nõudluse tõttu juba reede keskööl. Vaid loetud tundide pärast tuli mitmetel kauplustel teatada, et raamat müüdi läbi. Amazoni menukite edetabeli esikohale jõudis raamat juba kolmapäeval.