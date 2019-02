Trump: ma olen presidendi tööd tehes kaotanud tohutul hulgal raha

Trump ütles, et ei mänginud mingit rolli Valge Maja ametnike suunamises korraldama tema väimehele Jared Kushnerile ligipääsu kõige salajasematele andmetele. Kushneri loataotlus lükati vähemalt ühel korral tagasi, sest Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) tundis muret tema väliskontaktide pärast. Luure Keskagentuur (CIA), millel oli samuti vastuväiteid, ei lase Kushnerit endiselt ligi teatud informatsioonile.

Trump seadis kahtluse alla pidevad teated mittetoimiva Valge Maja kohta, märkides, et tema personali liikmed kirjutavad paljastusraamatute kohta tema jaoks kokkuvõtteid.

Ühel hetkel irvitas Trump väite üle, et teenib presidendiametiga raha, ja nimetas presidendiametit raha mõttes „kaotuseks”.

„Ma olen seda tööd tehes kaotanud tohutul hulgal raha,” ütles Trump. „Asi ei ole rahas. See on üks kõigi aegade suuremaid kaotusi. Teate, õnneks ei vaja ma raha. See on üks kõigi aegade suuremaid kaotusi. Aga öeldakse, et keegi mingist riigist peatus hotellis. Ja mina ütlen: „Jah.” Aga ma kaotan, tähendab numbrid on uskumatud.”

Siiski tõrjus Trump spekulatsioone, et ta ei pruugi uuesti presidendiks kandideerida. „Ma armastan seda tööd,” ütles Trump. Ta avaldas ka arvamust, et talle ei tule vabariiklaste hulgas konkurenti presidendikandidaadiks nimetamisel, kuigi mitmed vabariiklased kaaluvad kandideerimist. „Ma ei näe seda,” ütles Trump. „Mul on parteis suur toetus.”

Demokraatide kohta ütles Trump, et vastaspartei on nihkunud kaugele vasakule.

Karme sõnu oli Trumpil öelda esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi kohta, kes on visalt keeldunud eraldamast dollaritki 5,7 miljardist, mida Trump tahab oma piirimüüri jaoks.

„Ma olen tegelikult alati temaga läbi saanud, aga nüüd ma ei arva enam, et saan,” ütles Trump. „Ma arvan, et ta teeb riigile kohutava karuteene. Kui ta ei kiida müüri heaks, on kõik ülejäänu lihtsalt raha ja aja ja energia raiskamine, sest seda on hädasti vaja.”

„Ma jätkan müüri ehitamist ja me viime müüri lõpule,” teatas Trump.

Trump kaitses oma otsuseid tõmmata väed välja Süüriast ja vähendada nende hulka Afganistanis. „Mind valiti selle pärast, et ma ütlesin, et me väljume nendest lõpututest sõdadest,” ütles Trump.

Samas ei seletanud Trump, miks ta on võtnud nii kindla seisukoha Venezuela suhtes, jättes avatuks isegi sõjalise sekkumise võimaluse, jättes samas kritiseerimata teised autokraatlikud riigid nagu Saudi Araabia. „Ma ütlen ainult seda: kohutavad asjad toimuvad. Kohutavad asjad toimuvad Venezuelas. Nüüd Saudi Araabias, palju edasiminekut on toimunud Saudi Araabias.” Siiski lisas Trump, et Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrv oli kohutav kuritegu.

President märkis, et kutsus luureülemad, sealhulgas riikliku luuredirektori Dan Coatsi Valgesse Majja, sest on kuulnud, et viimased on tema välispoliitika suhtes eri meelt. Trumpi sõnul ütlesid luurejuhid talle, et nende sõnu on valesti tõlgendatud. „Nad ütlesid: „Sir, meie tunnistust iseloomustati täiesti valesti,”” ütles Trump. „Mina ütlesin: „Millest te räägite?” Ja kui te loete nende tunnistust ja loete nende avaldusi, siis meedia iseloomustas seda valesti.” Kuigi Trump soovitas varem Twitteris luurajatel „tagasi kooli minna”, ütles ta nüüd: „Ma olen Dan Coatsiga rahul.”

Julgustust on Trump enda sõnul saanud ka Rosensteinilt.

„Rod ütles mulle, et ma ei ole juurdluse sihtmärk,” ütles Trump ühel hetkel, aga siis viitas sellele, et ei ole rääkinud Rosensteiniga otse. „Advokaadid küsivad tema käest. Nad ütlevad: „Ta ei ole juurdluse sihtmärk.””

Ei Rosenstein ega eriprokurör Robert Mueller ole öelnud, kas Trump on sihtmärk, ja president ei suutnud meenutada, millal Rosenstein seda talle ütles.

Trump eitas, et tal oli mingit seost Stone’i ja WikiLeaksi suhetega. WikiLeaks pani 2016. aasta valimiskampaania ajal internetti üles demokraatide e-kirju, mille olid varastanud Vene luureteenistused.

Moskva projektist rääkis Trump segaselt. Trumpi endine advokaat Michael Cohen on tunnistanud end süüdi kongressile valetamises selle projekti kohta ning öeldnud võimudele, et läbirääkimised jätkusid suveni 2016, kui Trump oli juba kindlustamas vabariiklaste kandidaadiks nimetamise.