Trump: ma maksin naistele vaikimise eest Lauri Jürisoo forte.ee toimetaja

Foto: Pool/Sipa USA

USA president Donald Trump tunnitas ööl vastu tänast, et maksed naistele vaikimise eest tulid talt, kuid väidab, et need ei pärinenud valimiskampaania eelarvest, mis tähendanuks seaduserikkumist.