Trump: ma ei nimeta terroriste koletisteks, sest neile meeldiks see, nad on kaotajad

USA president Donald Trump väljendas Petlemmas kaastunnet Manchesteri terroriaktis viga saanutele ja ohvrite lähedastele.

„Me seisame absoluutses solidaarsuses Ühendkuningriigi rahvaga. Nii palju noori, ilusaid, süütuid inimesi, kes elasid ja nautisid oma elusid, on mõrvatud kurjade kaotajate poolt elus. Ma ei nimeta neid koletisteks, sest neile meeldiks see sõna. Nad mõtleksid, et see on suurepärane nimi. Ma nimetan neid nüüdsest peale kaotajateks, sest see on see, mis nad on. Nad on kaotajad. Ja neid saab olema rohkem. Aga nad on kaotajad, pidage seda meeles.

Meie ühiskonnal ei saa olla tolerantsi selle jätkuva verevalamise suhtes, me ei suuda hetkegi kauem taluda süütute inimeste tapmist. Ja tänases rünnakus olid need peamiselt süütud lapsed. Terroristid ja äärmuslased ja need, kes annavad neile abi ja toetust, tuleb meie ühiskonnast igaveseks välja ajada.

See õel ideoloogia tuleb minema pühkida ja ma mõtlen täielikult minema pühkida ning süütuid elusid tuleb kaitsta. Kõik tsiviliseeritud rahvad peavad ühinema, et kaitsta inimelu ja meie kodanike püha õigust elada ohutult ja rahus,“ kuulutas Trump.