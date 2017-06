Trump: ma ei lindistanud oma vestlusi James Comey'ga

USA president Donald Trump väidab, et ta ei lindistanud oma vestlusi FBI vallandatud juhi James Comey'ga.

Trump tviitis Twitteris täna, et tal pole lindistusi Comey ja tema vahelisest vestlusest. Lindistuste olemasolu üle on spekuleeritud nädalaid.

"Mul pole aimugi, kas kuskil on mingid lindistused või salvestused minu ja James Comey vestlustest. Mina neid ei teinud," sõnas Trump oma tviidis. Eelmisel kuul vallandatud Comey on varem öelnud, et ta loodab, et lindistused on olemas.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

12. mail tviitis Trump vastuseks New York Times'i raportile tema ka Comey õhtusöögi kohta, et "Comey peab lootma, et lindistusi nende vestlusest ei ole, enne kui ta hakkaks neid lekitama pressile".