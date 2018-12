Trump: ma ei kohtu Putiniga Ukraina pärast

„Jah, see oli ainus põhjus,“ ütles Trump ajakirjanikele, märkides, et kui situatsioon leiab lahenduse, on neil võimalik taas kohtuda, ja avaldas lootust, et see juhtub õige pea.

Venemaa president Vladimir Putini pressisekretär Dmitri Peskov ütles aga uudisteagentuurile Interfax, et nende poolt esimest sammu ei tule ja neil on aega küll, et oodata, kuni Trump oma meelt muudab.

„Trump tegi otsuse lükata edasi kohtumine, mis oli juba pandud paika. Ja sellest tulenedes, oleme me küllaltki kannatlik riik. Otseloomulikult ootame me vajalikke tingimusi, et ta oma otsust uuesti muudaks,“ ütles ta.