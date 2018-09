Trump: ma armusin Kim Jong-uni

Trump ja Kim on öelnud, et nad tahavad teha koostööd, et muuta Korea poolsaar tuumarelvavabaks piirkonnaks, otsustades selle aasta algul enneolematult Singapuris kohtuda, et ideed arutada, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tavaliselt sisaldasid kirjad ameeriklaste ja põhjakorealaste vahel solvanguid ja ähvardusi, arvestades, et Põhja-Korea jätkas tuumavõimekuse suurendamist. Tippkohtumise järel tehti avalikele salvamistele aga lõpp.

„Ma olin tõesti väga karm - ja temagi oli karm. Ja me muudkui vaidlesime,“ ütles Trump üritusel Lääne-Virginias. „Ja siis me armusime ära, okei? Ei, täitsa tõsiselt: ta kirjutas mulle imeilusaid kirju ja need olid suurepärased kirjad,“ märkis ta.

Tema toetajad naersid ja plaksutasid. Trump jätkas, avaldades arvamust, et avalikkus leiab tõenäoliselt, et ta ei ole sugugi presidentlik, sest kirjeldab Kimi selliste säravate väljenditega.

Trumpi administratsioon valmistab samal ajal ette teist tippkohtumist Kimiga, rääkimaks põhjalikumalt tuumarelvavabaks muutumisest. Tõenäoliselt järgmisesse aastasse jääva kohtumise toimumise paik ega aeg ei ole veel teada.

Hoolimata suhete soojenemisest, ei ole Põhja-Korea nõus täitma USA nõudmisi, sh andma täielikku ülevaadet oma relvaprogrammidest ega astuma pöördumatuid samme oma arsenalist vabanemiseks.