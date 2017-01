Trump: luuredirektor Clapper helistas mulle, et väljamõeldud raport hukka mõista

„James Clapper helistas mulle eile, et mõista hukka see vale ja väljamõeldud raport, mis ebaseaduslikult ringles. Väljamõeldud, võltsfaktid. Kahju küll!“ kirjutas Trump.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017