Trump lükkas kriitikatormi järel ümber võimaliku küberkoostöö venelastega

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tabas kriitikatorm, kui ta pühapäeval teatas ühise küberasjade komisjoni või -üksuse võimalikust loomisest Venemaaga.

„Arutasime Putiniga küberturvalisuse üksuse loomist, et valimiste häkkimist ja muud negatiivset puudutav oleks järelevalve all ja turvaline,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Juba samal hommikul kritiseerisid teda nii demokraadid kui vabariiklased, väljendades uskumatust, et president võib midagi taolist kaaluda ajal, mil venelased üritasid küberrünnakutega mõjutada USA presidendivalimiste tulemust

Trump ise ütles aga alles eelmisel nädalal, et häkkimise allikas ei ole teada, kuigi tõenäoliselt oli see Venemaa. Ühtlasi päris ta selle kohta ka Vene president Vladimir Putinilt G20 tippkohtumisel. „Küsisin president Putinilt jõuliselt ja kaks korda Venemaa sekkumise kohta valimistesse. Ta eitas seda. Mina olen juba oma arvamuse öelnud,” säutsus ta.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Kriitikatormi kasvamist nähes, tormas Trump uuesti arvuti taha ja lükkas varem öeldu ümber: „Tõsiasi, et president Putin ja mina arutasime küberjulgeolekuüksust, ei tähenda, et arvan, et see võidakse luua,“ säutsus Trump.