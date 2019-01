Trump lükkas kõne olukorrast riigis edasi kuni valitsuse tööseisaku lõpuni

President kutsus valitsuse tööseisaku esile eelmisel kuul, nõudes raha piirimüüri jaoks osana otsusest umbes veerandi föderaalvalitsuse rahastamiseks. Clyburni pakkumine oleks märkimisväärne rahasumma suurenemine võrreldes varem demokraatide heaks kiidetud eelnõudega, mis sisaldasid vaid umbes 1,3 miljardit dollarit selleks aastaks ja mitte midagi müüri jaoks.

„Kasutades numbrit, mille president lauale pani, kui tema 5,7 miljardit dollarit käib piirijulgeoleku kohta, siis näeme me ennast seda taotlust rahuldamas, ainult et tehes seda sellega, mida mulle meeldib nimetada nutikaks müüriks,” ütles Clyburn.

Võitlus piirijulgeoleku ja valitsuse rahastamise üle muutus paralleelseks tüliks presidendi kõne üle. Trump saatis Pelosile eile kirja, milles ütles, et ootab pikisilmi kõnet, mis on kavandatud järgmisele teisipäevale esindajatekojas. Pelosi vastas aga, et esindajatekoda ei kaalu kõnet, kuni tööseisak lõpeb.