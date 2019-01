Trump lükkas edasi esindajatekoja spiikri Pelosi välisreisi, kui Pelosi oli lükanud edasi Trumpi kõne olukorrast riigis

Pelosi pressiesindaja Drew Hammill teatas Twitteris, et reis oleks Afganistani külastamine nädalavahetusel, ja eitas, et plaanis on peatus Egiptuses. Veel selgitas Hammill, et plaanis olev peatus Belgias on mõeldud puhkuse andmiseks pilootidele, samal ajal kui delegatsioon kohtub NATO sõjaliste tippjuhtide ja USA kõrgete sõjaväelastega.

„Reisi eesmärk oli väljendada lugupidamist ja tänu meie meestele ja naistele vormiriietuses nende teenistuse ja pühendumuse eest ning saada kriitilisi riikliku julgeoleku ja luurealaseid briifinguid neilt, kes on eesliinil,” ütles Hammill, lisades, et Trump ise käis tööseisaku ajal Iraagis ja vabariiklane Lee Zeldin juhtis kongressi delegatsiooni Iraagis.

Esindajatekoja luurekomitee esimees, demokraat Adam Schiff, kes pidi kuuluma Pelosi delegatsiooni, ütles, et Trumpi otsus on täiesti kohatu.

„Me ei kavatse lubada Ühendriikide presidendil öelda kongressile, et ta ei saa oma kontrollikohustusi täita, ei saa tagada, et meie sõduritel on, mida nad vajavad, olgu meie valitsus siis avatud või suletud,” ütles Schiff ajakirjanikele.

Üks administratsiooni ametnik ütles, et kaitseministeeriumile teatati enne kirja saatmist Pelosile, et see poliitika kehtib kõigile CODEL-idele ehk kongressi delegatsioonide reisidele, mis võivad tööseisaku ajal plaanis olla.

„Me tahame hoida teda Washingtonis. Kui ta lahkub, garanteerib ta, et töötajatele ei lähe välja teine ringi palgatšekke,” teatas Sanders, kui talt küsiti, miks Trump Pelosile selle kirja saatis. Sanders lisas, et Pelosi ja senati vähemuse liider Chuck Schumer on alati Valgesse Majja oodatud, kui nad tahavad tulla läbi rääkima.