Trump lubas vastuolulise peastrateegi julgeolekunõukokku

Valge Maja peastrateeg Steve Bannon saab president Donald Trumpi määrusega võimaluse hakata osalema USA Rahvusliku Julgeolekunõukogu (NSC) istungitel.

Trump allkirjastas laupäeva õhtul korralduse, millega ta mängis ümber riigijuhi juurde kuuluva julgeolekunõukogu koosseisu ja andis Bannonile loa kohtumistest osa võtta, kirjutab majandusportaal Financial Times.

Ühtlasi ei osale president Trumpi korraldusega enam nõukogu kohtumistel ühendatud väejuhatuse ülem ja riikliku luure direktor, kui ei arutata „nende kohustusi ja kogemust puudutavat“.

Foto: Andrew Harnik, AP

Vastuolulise rolliga peastrateeg saab julgeolekunõukogus alalise koha, mis tähendab, et ta võib edaspidi liituda kõrgete valitsusametnikega tähtsa komitee igal kohtumisel.

Bannon vastutab Trumpi nõunikuna natsionalistliku visiooni elluviimise eest . Ajalehe The New York Times andmetel on ta konkureerivate jõukeskustega administratsiooni üks tugevamatest jõududest.