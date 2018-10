Trump lubas USA tuumaarsenali suurendada, kuni teised „mõistusele tulevad”

„Kuni inimesed tulevad mõistusele, kasvatame me seda,” ütles Trump Valges Majas, vahendab CNN.

Nädalavahetusel teatas Trump, et kavatseb USA välja tõmmata keskmaa tuumajõudude kokkuleppest Venemaaga, ja süüdistas Venemaad kokkuleppe rikkumises.

Mõned vaatlejad, sealhulgas senati väliskomitee esimees Bob Corker on öelnud, et teade võib olla samm Venemaa kuulekusele sundimiseks, ja Trump ütles eile, et loodab ka Hiina kokkuleppesse kaasata.

Trump kordas eile, et Venemaa ei ole kokkuleppest kinni pidanud, ja ütles, et tema lubadus suurendada USA tuumaarsenali on mõeldud ka Hiina vastu.

„See on ähvardus kelle iganes vastu te tahate,” ütles Trump. „Ja see hõlmab Hiinat ja see hõlmab Venemaad ja see hõlmab kõiki teisi, kes tahavad seda mängu mängida. Te ei saa seda teha. Te ei saa seda mängu minuga mängida.”

Trump märkis, et Hiina ei ole kokkuleppe osapool, kuid ütles: „Nad tuleks kaasata.”