Trump lubas USA lõunapiirile saata kuni 15 000 sõdurit

Trump ütles eile, et sõjaväelaste arv piiril „hakkab ulatuma kuhugi 10 000 ja 15 000 vahele lisaks piirivalvele, immigratsiooni- ja tolliteenistusele ja kõigile teistele piiril”, vahendab NPR.

Praegu on piirile paigutatud 5239 sõdurit, teatas põhjaväejuhatuse ülem, kindral Terence O’Shaughnessy teisipäeval. O’Shaughnessy sõnul sõdurite arv tõenäoliselt suureneb. Juba enne oli piiril 2092 rahvuskaartlast. Seda on kokku umbes sama palju kui USA sõdureid Iraagis ja Süürias.

Järgmisel nädalal toimuvaid kongressi vahevalimisi peetakse laialdaselt usaldushääletuseks Trumpile, kes on teinud selgeks, et sisserändevastane poliitika on valimiste võtmeteema.

5000 sõduri saatmisest piirile teatati esmaspäeval. Teisipäeval ütles Trump, et kaalub USA põhiseaduse 14. paranduse muutmist täidesaatva korraldusega, et jätta kodakondsusest ilma USA pinnal sündinud inimesed. Eile kordas Trump oma ähvardust kärpida välisabi Kesk-Ameerika riikidele, kelle inimesed on ühinenud USA suunas liikuva migrandikaravaniga.

Pentagonis küsiti kaitseminister James Mattiselt, kas sõdurite saatmine piirile on poliitiline trikk, nagu kriitikud väidavad.