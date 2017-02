Trump lubas tuua alla Mehhiko piirile ehitatava müüri hinna

Trump märkis laupäeval, et piirimüür ei lähe maksma oodatust rohkem, kuid jättis täpsustamata, mil moel ta kavatseb selle hinna alla tuua, kirjutab uudisteagentuur Reuters.

USA sisejulgeolekuministeeriumi siseraportist selgus sel nädalal, et müür Mehhiko piiril koosneks taradest ja seintest, mis läheks kokku maksma hinnanguliselt 21-22 miljardit dollarit.

Valimiskampaania ajal rääkis Trump, et müür on võimalik rajada 12 miljardi dollari eest.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2017

Trumpi väitel on tal aga vaja vaid müüri planeerimisse ja läbirääkimistesse sekkuda. „Kui ma seda teen, nagu hävituslennukite F-35 või Air Force One' programmigi puhul, läheb hind KÕVASTI ALLA!“ säutsus ta oma Twitteri kontol.

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2017