Trump lubas migrante piiril mitte tulistada, aga hoiatas arestiga

Trump ütles Valges Majas ajakirjanikele, et põgenikke ükski sõjaväelane tulistama ei hakka.

„Tulistada ei ole neil vaja,“ ütles Trump sõjaväelaste kohta. „Mida ma ei taha? Ma ei taha, et inimesed viskavad kive. On selgunud, nagu teatas sisejulgeolekuministeerium, et seal on üle kolmsaja erinevates valdkondades neile teadaolevalt probleemset inimest.“

„Mida nad Mehhiko sõjaväele tegid, oli häbiväärne: nad viskasid neile kive näkku. Kuid nad seda meile teevad, võetakse nad vahi alla. Kui nad seda teevad, võetakse nad vahi alla väga pikaks ajaks,“ rõhutas Trump. „Kui meie sõdureid või piirivalvureid rünnatakse kividega, kavatseme me need inimesed paratamatult vahistada: see ei tähenda, et me avame nende pihta tule. Kuid me kavatseme need inimesed kiiresti vahi alla võtta ja seda pikaks ajaks,“ kordas ta.

Veel päev varem uskus Trump, et kui sõdurite pihta hakatakse kive loopima, tuleb neil reageerida, nagu oleks neid rünnatud tulirelvaga.

Trump teatas kolmapäeval, et piirile saadetavate sõjaväelaste arv „hakkab ulatuma kuhugi 10 000 ja 15 000 vahele lisaks piirivalvele, immigratsiooni- ja tolliteenistusele ja kõigile teistele piiril”.

Järgmisel nädalal toimuvaid kongressi vahevalimisi peetakse laialdaselt usaldushääletuseks Trumpile, kes on teinud selgeks, et sisserändevastane poliitika on valimiskampaania võtmeteema.