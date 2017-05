Trump lubas lahendada probleemid Põhja-Koreaga

Põhja-Korea on suur probleem, kuid see lahendatakse, ütles USA president Donald Trump maailma rikkaimate tööstusriikide ühenduse G7 kohtumisel Itaalias.

Trump kinnitas Jaapani peaministrile Shinzo Abele, et kõigi Põhja-Koreaga seotud murede lahendamises võib kindel olla, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Põhja-Korea kasvavat tuuma- ja raketiohtu nähakse Trumpi ühe peamise probleemina. Ekspertide hinnangul suudaks Põhja-Korea korraldada raketirünnaku USA-le kõige varem aastal 2020.

"Me rääkisime väga paljudest asjadest, sealhulgas muidugi Põhja-Koreast, mis väga palju meie meeles mõlgub. Me arutasime terrorismi üle. Kuid ma arvan, et tegelikult me keskendusime Põhja-Korea probleemile. See on suur probleem. See on maailmaprobleem ja see lahendatakse mingil hetkel. See lahendatakse, selle peale võite kihla vedada," kõneles Trump.