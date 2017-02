Trump lubas aidata Porošenkol rahu taastada

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kõneles ööl vastu tänast telefonitsi oma Ukraina ametivenna Petro Porošenkoga ja lubas aidata Ukrainal rahu taastada.

Trump nimetas telefonivestlust väga meeldivaks ja lubas, et „me hakkame töötama koos Ukraina, Venemaa ja kõigi teiste huvi üles näitavate osapooltega, et aidata neil taastada rahu oma piiridel“.

Porošenko tänas Trumpi Ukraina suveräänsuse ja terviklikkuse toetamise eest.

Riigipeade vestlus kestis enam kui tund aega, mille jooksul keskenduti ennekõike olukorrale Ukraina idaaladel, kus sel nädalal puhkes Moskva-meelsete jõudude ja Ukraina valitsusvägede vahel „intensiivseim lahingutegevus alates eelmise aasta suvest“.

Ukraina idaoblastites on selle nädala jooksul elu jätnud juba vähemalt 35 inimest.

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley mõistis Venemaa agressiooni sel nädalal hukka.

„Me tahame tõesti parandada oma suhteid Venemaaga, kuid kohutav olukord Ida-Ukrainas on see, mis nõuab selget ja tugevat Venemaa tegevuse hukkamõistmist,“ lausus Haley ÜRO julgeolekunõukogu ees.

Haley ütles, et USA kutsub üles okupatsiooni viivitamatult lõpetama, ja sanktsioone, mis on seotud Venemaa tegevusega Krimmis, ei kaotata seni, kuni see on Ukrainale tagastatud.