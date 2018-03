Trump lubab USA vägede väljaviimist Süüriast „õige pea“

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et ta kavatseb väed Süüriast „õige pea“ välja tuua, lubades teistel piirkonna tuleviku üle otsustada.

Trump tegi oma administratsiooni ametliku poliitikaga vastuollu mineva avalduse neljapäeval, astudes üles Ohio ehitajate ametiühingu üritusel, kus ta pidi algselt kõnelema infrastruktuurist, vahendab ajaleht Toronto Star.

Ta väitis, jagamata igasugust täiendavat teavet, et ameeriklastel ei ole peatselt enam Süüriasse asja,

öeldes, et Ameerika sõduritel tuleb sealt juba „väga varsti“ lahkuda. „Me tuleme Süüriast vägedega välja ja juba õige pea. Las teistel olla võimalus selle maa saatuse eest hoolitseda. Õige pea. Õige pea. Me tuleme välja,“ ütles Trump, asudes oma kõne ajal ühtäkki Lähis-Idast rääkima.

Ta kurtis, et USA on sõdadele Lähis-Idas kulutanud üle seitsme triljoni dollari, märkides, et kümne aasta eest ei olnud paljudel ameeriklastel isegi arusaamist, mida tähendab sõna „triljon“. Tasub märkida, et teadusliku hinnangu kohaselt on see summa siiski mõnevõrra väiksem, jäädes Browni Ülikooli arvutuste kohaselt nelja ja poole kuni viie ja poole triljoni kanti.

Trump tõdes veel, et ameeriklastel tulnuks Iraaki tungides panna toime sõjakuritegu ja omastada selle maa nafta. „Mäletate, kuidas ma ikka ütlesin, et võtke nende nafta? Me ei teinud seda kunagi. Vastasel juhul oleks asjad praegu hästi. Kui me oleksime nafta endale jätnud, ei oleks meil ISISt... Nemad võtsid nafta, meie seda ei teinud. Rumalus! Rumalus!“ nurises ta.