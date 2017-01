Trump lubab raportit häkkimise kohta 90 päeva jooksul

Trump kirjutas reede hommikul Twitteris, et tema kohta koostatud toimik siseldab „täielikult välja mõeldud fakte räpakottidest poliitilistelt tegelastelt, nii demokraatidelt kui ka vabariiklastelt – LIBAUUDISEID!“ Trump lisas: „Venemaa ütleb, et midagi ei ole olemas“ ning ühtki väidet ei tõestata kunagi, vahendab Associated Press.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017