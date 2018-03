Trump loodab Kim Jong-uniga kohtumiselt tulemusi

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avaldas laupäeval avalikul ülesastumisel lootust, et tal õnnestub Põhja-Koreaga „suurepärane kokkulepe“ sõlmida.

„Ma võin kiiresti lahkuda, kui progress tundub võimatu,“ ütles Trump vabariiklase Rick Saccone'i kampaaniaüritusel, avaldades siiski arvamust, et Põhja-Korea tahab rahu teha. „Ma arvan, et selleks on aeg.“

„Kes teab, mis juhtuma hakkab?“ ütles Trump. „[Kui kohtumine aset leiab], võin ma kiiresti lahkuda, või istuda maha ja sõlmida maailma parima kokkuleppe“, oli ta enesekindel.

USA riigipea säutsus oma Twitteri kontol ka, et Kim lubas raketikatsetusi rohkem läbi mitte viia. „Ma usun, et ta peab sellest lubadusest kinni,“ märkis Trump.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018





Trump vapustas reede hommikul eksperte ja avalikkust, teatades Kim Jong-uni üleskutse peale valmidusest temaga kohtuda, olles esimene ametis olev USA president, kes on kohtumisega päri.

Lõuna-Korea riikliku julgeoleku nõunik Chung Eui-yong ütles reedel kohtumisel president Trumpiga, et diktaator Kim Jong-un on valmis tuumarelvadest loobuma. „Ta lubas, et hoidub edasistest tuuma- või raketikatsetustest,“ ütles Eui-yong ka enne president Trumpiga kohtumist ajakirjanikele, märkides, et Kim tegi läbi nende Trumpile ettepaneku kohtuda, millega president oli nõus, lubades seda teha veel enne mai lõppu.

Valge Maja rõhutas eile, et sanktsioonidest ei loobuda siiski enne, kui on näha, et isolatsionistlik riik asub reaalselt ka tegutsema. „Trump nõustus kutsega kohtuda Kim Jong-uniga kohas ja ajal, mis tuleb veel kindlaks määrata,“ ütles riigipea pressisekretär Sarah Huckabee Sanders. "Kuni Põhja-Korea täieliku tuumarelvitustamiseni peab maksimaalne surve säilima.“