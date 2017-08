Trump loobus oma naha päästmiseks äärmuslikust peastrateegist Steve Bannonist

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump vabastas oma vastuolulise paremäärmusliku peastrateegi Steve Bannoni ametist kõigest päevi pärast seda, kui riigijuht langes ägeda kriitikatule alla, kui ei suutnud hukka mõista ja paistis suisa kaitsvat neonatside ja valgete ülemvõimu toetajate meeleavaldust.

Avaldus ühe administratsiooni mõjuvõimsama isiku lahkumise kohta oli lühike ja kuiv: "Valge Maja personaliülem John Kelly ja Steve Bannon otsustasid ühiselt, et täna on peastrateegi viimane tööpäev. Me oleme talle teenistuse eest tänulikud ja soovime talle kõike head."

Kuid president Trump ise lükkas selle teate, nagu talle juba kombeks on saanud, õige pea tagasi ega teinud eile õhtul saladustki, et tema ühepoolselt langetas otsuse Steve Bannonist loobuda.

Kuigi administratsioonist on viimastel nädalatel lahkunud mitmed inimesed, oli Steve Bannoni minek ehk kõige üllatuslikum. Tema lojaalsus ei kuulunud vabariiklikule parteile, nagu hiljuti lahkunud personaliülema Reince Priebuse või pressisekretäri Sean Spiceri oma.

Ajakiri The Economist kirjutab, et vallandamisega võis president Trump soovida mingil moel kompenseerida oma katastroofilist esinemist sel esmaspäeval, kui ta paistis kaitsvat neonatside ja valgete ülemvõimu toetajate meeleavaldust, öeldes, et sellest võttis osa ka "väga häid inimesi".

Trumpil on palutud oma kommentaaride pärast vabandada, kuid president on näidanud kogu oma ametiaja jooksul täielikku suutmatust oma vigu tunnistada.

Äärmusparempoolse peastrateegi vallandamine annab talle aga nüüd võimaluse näidata seda kui rassistlikuks peetavast ametnikust loobumist. Trumpi-meelne meedia saab omakorda väita, et president pööras rassiküsimustes uue lehekülje ja igasugune edasine kriitika tuleb inimestelt, kes ei rahuldu kunagi millegagi.

Steve Bannoni vallandamine leevendab ühtlasi administratsiooni siseseid pingeid, kuna peastrateeg soovis pidevalt õhutada konflikti valitsusse kuulutavate globalistidega ja lekitas väidetavalt ajakirjandusele jooksvalt neid, aga sellega omakorda kogu administratsiooni kahjustavat teavet.

Ka ei tähenda Bannoni vallandamine tema mõjuvõimu kahanemist. The Economist leiab, et pigem vastupidi, Bannon võib olla äärmusparempoolse agenda edendamisel väljaspool Valget Maja isegi edukam. Juba on teada, et vallandatud peastrateeg jätkab paremäärmusliku meedia juhtimist, naastes tõenäoliselt konservatiivide seas populaarsesse uudisteportaali Breitbart, mille peatoimetaja kohalt tal tuli Valgesse Majja minnes lahkuda.