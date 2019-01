Trump leiab, et temaga maailma ohtude osas eriarvamusel USA luure peaks tagasi kooli minema

Teisipäeval ütles Trumpi poolt ametisse nimetatud riigi kõrgeim luureametnik Dan Coats senaatoritele, et USA luurekogukond ei usu, et Iraan tegeleks praegu oluliste tegevustega tuumapommi loomiseks, mis on vastuolus administratsiooni väidetega, et Iraan kujutab endast otsest tuumaohtu, vahendab CNN.

Trump teatas selle peale Twitteris, et luurejuhid on „äärmiselt passiivsed ja naiivsed”.

„Luureinimesed paistavad olevat äärmiselt passiivsed ja naiivsed, mis puutub Iraani ohtudesse. Nad eksivad! Kui ma sain presidendiks, tekitas Iraan probleeme kogu Lähis-Idas ja kaugemal. Pärast kohutava Iraani tuumaleppe lõpetamist, on nad VÄGA teistmoodi, aga potentsiaalse ohu ja konflikti allikad. Nad katsetavad rakette (eelmisel nädalal) ja teevad muud ning on jõudmas servale väga lähedale. Nende majandus on nüüd kokku varisemas, mis on ainus asi, mis neid tagasi hoiab. Olge Iraani suhtes ettevaatlikud. Võib-olla peaks luure minema tagasi kooli!” kirjutas Trump.

