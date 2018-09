Trump kuulutas uue orkaani eel, et tema tegutsemine 3000 hukkunuga Puerto Rico orkaani järel oli uskumatu tunnustamata edu

Valge Maja esimene prioriteet enne tormi peab olema kommunikatsiooniliinide lahtihoidmine kohalike võimudega ning föderaalressursside kohale saatmiseks ettevalmistamine. Presidendil on ka võrreldamatult kuuldavaim hääl inimeste õhutamiseks evakuatsioonikorraldustele alluma.

Trump tegutses oma esimesel orkaanihooajal käpardlikult. Tema visiiti Texasesse pärast orkaan Harveyt kritiseeriti tema heatujulise retoorika tõttu, mis näis olevat sobivam pigem poliitilise kampaania kui katastroofijärgse olukorraga.

Ebasobivaks peetakse ka seda, et Trump on ilmselgelt tormide suuruse ja hävitusjõu lummuses, mis langeb kokku tema sageli liialdustesse kalduva maailmapildiga.

Siiski pole uutel presidentidel kerge rahvusliku katastroofi hetkedel kohe õiget tooni leida ja mõnikord kulub aega, enne kui nad pealohutaja rolliga kohanevad. See on veel üks põhjus, miks Trumpi reageeringut seekord hoolikalt jälgitakse.

Eelmisel aastal püüdis Trump näidata oma administratsiooni jõupingutusi Puerto Ricos pärast orkaani Maria tohutu eduna, kuigi suur osa saarest oli kuid pärast tormi elektrita.

Puerto Ricos käies loopis Trump rahva hulka tualettpaberirulle, samal ajal, kui hakkasid ilmuma lood sealsest humanitaarkriisist.

Varem sel kuul tõstis Puerto Rico kuberner hukkunute arvu 64-lt hinnanguliselt 2975-le, mis põhineb George Washingtoni ülikooli uuringul.

Trump ei näe aga endal ikkagi mingit süüd. Valge Maja süüdistas Puerto Rico elektrivõrku.

„Ma arvan, et Puerto Rico oli uskumatult edukas. Puerto Rico oli tegelikult meie rängim, sest see on saar. Sinna ei saa asju veokiga viia. Kõik käib laevaga,” ütles Trump eile ajakirjanikele. „Töö, mida FEMA (föderaalne hädaolukordade agentuur – toim) ja korrakaitsjad ja kõik tegid, töötades koos kuberneriga Puerto Ricos, oli minu arvates vapustav. Ma arvan, et Puerto Rico oli uskumatu, tunnustuseta jäänud edu.”

„President lisab jätkuvalt haavamisele solvangu ja ma arvan, et tema sõnad on põlastusväärsed,” ütles Trumpi üks peamisi kriitikuid sel teemal, Puerto Rico pealinna San Juani linnapea Carmen Yulín Cruz. „Neil pole tõesti mingit sidet reaalsusega. See lihtsalt näitab, et tema jaoks pöörleb kõik tema ja poliitilise poosi ümber. Sellel mehel pole aimugi, solidaarsust, kaastunnet, empaatiat millegi vastu, mis ei pane teda hea välja nägema. Ta ütleb, et on teinud head tööd, kui 3000 inimest on surnud.”