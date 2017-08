Trump kuulutas opioidide kriisi USA-s üleriiklikuks hädaolukorraks

USA president Donald Trump kuulutas opioidide kriisi neljapäeval üleriiklikuks hädaolukorraks, mis annab osariikidele ja föderaalagentuuridele rohkem ressursse ja võimu epideemiaga võitlemiseks.

Valge Maja teatas, et presidendi narkosõltuvuse ja opioidide kriisi vastu võitlemise komisjoni soovituste ja vaheraporti põhjal andis president Trump oma administratsioonile korralduse kasutada kõiki asjakohaseid hädaolukorra ja muid volitusi opioidide epideemia põhjustatud kriisile reageerimiseks, vahendab CNN.

„Opioidide kriis on hädaolukord ja ma ütlen ametlikult, just praegu, et see on hädaolukord. See on üleriiklik hädaolukord,“ ütles Trump oma golfiklubis New Jersey osariigis Bedminsteris. „Me kavatseme kulutada opioidide kriisile palju aega, palju jõudu ja palju raha. See on tõsine probleem, millise sarnaseid pole meil kunagi olnud.“

USA tervise- ja inimressursside minister Tom Price väitis vaid kaks päeva varem, et üleriikliku hädaolukorra väljakuulutamine ei ole vajalik.

Esialgu pole selge, mis on võrreldes teisipäevaga muutunud, kui Price ütles, et presidendil ei ole kohe plaanis hädaolukorda välja kuulutada.

Alates 1999. aastast on opioididega seotud üledoosidesse surmade arv USA-s neljakordistunud, selgub USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste andmetest. Aastatel 2000-2015 suri üledoosidesse üle 500 000 inimese, enamik neist surmadest on seotud opioididega.

Uued andmed näitavad opioidide üledoosidesse surmade arvu kasvu eelmise aasta esimeses kolmes kvartalis, mis viitab sellele, et meetmed epideemiale piiri panemiseks ei tööta.