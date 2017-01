Trump kuulutas, et Põhja-Korea mandritevaheline rakett ei lähe läbi, ja noomis Hiinat

USA presidendiks valitud Donald Trump väitis esmaspäeva õhtul, et Põhja-Korea ei ole võimeline arendama välja tuumarelva, mis suudaks USA-ni jõuda, ning noomis Hiinat, et viimane ei tee piisavalt Põhja-Korea relvaprogrammi peatamiseks.

Trumpi säutsudele Twitteris eelnes Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni teade uusaastakõnes, et riik on jõudnud esimese mandritevahelise ballistilise raketi katsetamise lõppfaasi. Selline rakett võiks lennata USA-ni, vahendab Washington Post.

„Põhja-Korea kuulutas just, et on mõnedesse USA osadesse jõudmiseks võimelise tuumarelva arendamise lõppetapis. Seda ei juhtu!“ kirjutas Trump Twitteris.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Pärast puhkust Floridas kogu esmaspäeva koos nõunikega New Yorgi Trump Toweris veetnud Trump ei täpsustanud, mida, kui üldse midagi, USA võiks tema juhtimisel teha, et takistada Põhja-Koreal sellise relva väljatöötamist.

Teises säutsus üritas Trump süüdistada Hiinat USA-ga kauplemisest ebaõiglase kasu saamises, aitamata samas peatada Põhja-Korea tuumarelvade arendamist.

„Hiina on võtnud USA-lt välja tohutul hulgal raha & jõukust täielikult ühepoolses kaubanduses, aga ei aita Põhja-Koreaga. Tore!“ kirjutas Trump.