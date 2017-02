Trump kutsub Senatit üles kasutama „tuumalahendust”

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kutsus Senati vabariiklasi üles kasutama n-ö tuumalahendust, et kinnitada hoolimata demokraatide vastuseisust ülemkohtu kohtuniku ametisse konservatiivist jurist Neil Gorsuch.

Trump teatas ööl vastu tänast, et valis ülemkohtu kohtunikuks konservatiivsete vaadetega 49-aastase Neil Gorsuchi. Senati demokraadid on aga lubanud juba viimase kuulamist venitada

ja ähvardanud Trumpi kandidaadi vajadusel sootuks blokeerida, vahendab uudisteagentuur AP.

Presidendilt küsiti täna, kas ta soovitaks Senati vabariiklastel kasutada n-ö tuumalahendust, mis tähendaks reeglistiku muutmist, mille järel oleks võimalik Gorsuchi kandidatuur heaks kiita lihthäälte enamusega.

„Kui see on võimalik, Mitch (senati vabariiklastest enamuse juht Mitch McConnell -toim), siis kasuta tuumavõimalust...“ vastas Trump „Ma ütlesin, et see on Mitchi otsustada, aga minu meelest tuleks seda kasutada.“

Pärast kohtunik Antonin Scalia surma eelmisel aastal oli üks ülemkohtu koht täitmata ja kohus oli võrdselt jaotunud nelja konservatiivse ja nelja liberaalse kohtuniku vahel.

Seaduse järgi peaks ülemkohtus olema aga üheksa kohtunikku. Barack Obama esitas mullu presidendina tühjale kohale oma kandidaadi, tsentristlike vaadetega Merrick Garlandi, kuid vabariiklastest senat keeldus toona korraldamast heakskiitmiseks vajalikku hääletust, põhjendades seda Obama peatse ametist lahkumisega.