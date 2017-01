Trump: kui meil on Venemaa ja teiste riikidega hea suhe ja läheme koos ISISe vastu, on see hea

USA president Donald Trump andis täna ühise pressikonverentsi koos Briti peaminister Theresa May'ga, kus ta ütles, et kui USA-l oleksid head suhted Venemaa ja Hiinaga, oleks see suurepärane. "See oleks hea, mitte halb," lausus Trump.

Trump ütles, et soovib USA-le häid suhteid kõigi riikidega, aga ilmselt kõigiga häid suhteid saada ei õnnestu. Mis puudutab Venemaale kehtestatud sanktsioonide mahavõtmist, millest on juttu olnud, siis sellest on Trumpi sõnul veel vara rääkida.

May rõhutas, et Suurbritannia kehtestatud sanktsioonide mahavõtmiseks peab Venemaa täitma Minski kokkuleppeid.

Trump ütles, et ei tea, kuidas tema suhe Putiniga hakkab toimima, sest ta ei tunne teda. "Loodan, et tuleb fantastiline suhe, aga võib-olla ei tule ka. Esindan tugevalt ameerika inimesi. Kui meil on Venemaa ja teiste riikidega hea suhe ja läheme koos ISISe vastu, on see hea. Kuidas suhe välja tuleb, ei tea," lausus Trump.

May ütles, et nad mõlemad on 100 protsenti NATO taga. May sõnul peab NATO olema valmis võitlema terrorismi ja küberrünnakute vastu sama edukalt kui konventsionaalsete ohtude vastu. Samuti lubas ta tegutseda selle nimel, et Euroopa liitlased kulutaksid riigikaitsele 2 protsenti SKPst. Samuti tuleb tema sõnul võidelda islamiekstremismi vastu, selleks tuleb võita selle aluseks olevat ideoloogiat.

Trump kiitis Suurbritannia otsust lahkuda Euroopa Liidust. See on tema sõnul suurepärane asi, sest inimesed tahavad kontrollida, kes nende riiki tuleb. "Brexit on fantastiline asi Suurbritannia jaoks. See on väärtus, mitte taak," ütles Trump.