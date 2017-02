Trump kritiseeris kohtusüsteemi politiseeritust: nad ei suuda teha, mis on õige

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris kohtusüsteemi politiseeritust ajal, mil apellatsioonikohus peab langetama otsuse, kas jätta jõusse riigipea täidesaatev korraldus sissesõidukeelust seitsme moslemienamusega riigi kodanikele.

„Ma ei taha kuidagi nimetada kohut erapoolikuks, nii et erapoolikuks ma seda ei nimeta, ja ka otsust ju ei ole veel,“ tõdes Trump hommikul šerifitega kohtumisel. „Aga kohtud tunduvad olevat nii poliitilised ja see ei ole meie õigussüsteemi jaoks väga hea, kui nad ei suuda teha, mis on õige.“

Föderaalne apellatsioonikohus kuulas teisipäeval osariikide ja administratsiooni suulisi argumente, miks peaks või ei peaks sissesõidukeeldu moslemiriikide kodanikele jõusse jätma, ja langetab nende põhjal otsuse juba lähimatel päevadel.

Õigusvaidluse osapooltel on suuresti erinev arusaam täidesaatva ja kohtuvõimu rollist. Valitsus on seisukohal, et presidendil üksinda on õigus otsustada, kes võib ja kes ei või Ameerika Ühendriikidesse siseneda, samal ajal kui osariikide meelest ei ole president Trumpi täidesaatev korraldus vastavuses põhiseadusega.

Seattle'i föderaalkohtunik James Robart, kelle otsusega peatati reedel sissesõidukeelu rakendamine, ütles esmaspäeval, et kohtunike ülesanne on kindlustada, et valitsuse tegevus juhinduks meie riigi seadustest.

Justiitsministeerium kutsus aga üles tühistama kohtunik Robarti otsust ja taaskehtestama sissesõidukeeldu seitsme valdavalt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele, väites, et riigi ohutuse tagamiseks on vaja kohest tegutsemist.

Washingtoni ja Minnesota osariikide advokaatide sõnul vallandaks sissesõidukeelu taaskehtestamine aga kaose. Nende hinnangul tähendaks valitsuse apellatsiooni rahuldamine „hädade jätkumist, perekondade lahutamist, meie üliõpilaste-õppejõudude lõksu jäämist ja tavaliste inimeste elude segipaiskamist“.

Justiitsministeerium vastas, et riigipeal on julgeolekuolukorda arvesse võttes selge õigus „peatada ükskõik milliste võõramaalaste sisenemine Ameerika Ühendriikidesse“, ja rõhutas, et nende eesmärk on töötada välja senisest rangem julgeolekukontroll ja -meetmestik, et kaitsta inimesi terrorismi eest.

Osariikidega koos võitleb sissesõidukeelu vastu mitu suurt tehnoloogiaettevõtet, sh Apple, Google ja Microsoft, kelle sõnul teeb see muu seas keeruliseks võõrpäritolu ekspertide ja töötajate värbamise, tekitades ettevõtetele märkimisväärset kahju.

Otsuse keelu osas teeb San Franciscos asuv USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus ja sellele järgneb peaaegu kindlasti edasikaebus ülemkohtule, usub uudisteagentuur AP.

Trump allkirjastas kahe nädala eest vastuolulise täidesaatva korralduse, millega peatati põgenike ümberpaigutamisprogramm ja keelati Ameerika Ühendriikidesse määramata ajani siseneda Süüria ja ajutiselt Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni passi omanikel.