Trump kõnes olukorrast riigis: oleme teinud uskumatu arengu ja saavutanud erakordset edu

Foto: Leah Millis, REUTERS

USA president Donald Trump väitis oma esimeses kõnes olukorrast riigis, et on sisse juhatanud pulbitseva „uue Ameerika hetke“ ning kutsus üles „ühtsusele, mida me vajame, et teha tegusid rahva heaks, keda oleme valitud teenima“, vahendab Washington Post.